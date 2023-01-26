Selimiye Camii, Regaip Kandili'nde de ziyaret ve ibadete açık olacak

Ramazan'ın müjdeleyicisi Recep ayının başlamasının ardından Mimar Sinan'ın Ustalık Eseri Selimiye Camii'nin, Regaip Kandili'nde de ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. Restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camii'nin ibadete açık alanı, görevliler tarafından bakımdan geçirilerek Regaip Kandili'ne hazırlanıyor.

Ramazan'ın müjdeleyicisi Recep ayı ve mübarek üç aylar başladı. Edirne'yi ziyarete gelen yerli ve yabancı birçok vatandaş da bu mübarek üç aylar dolayısıyla camilere uğramadan gitmiyor. Restorasyonu devam eden, belli bir bölümü ibadet ve ziyarete açık olan Selimiye Camii'nin kandilde de ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Yapılan düzenlemenin ardından modern bir görünüme kavuşan Selimiye Meydanı'nın ardından caminin kubbesi, minareleri, avlu ve iç kısmında da kısa süre önce başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Restorasyona rağmen kapılarını ziyaret ve ibadete kapatmayan Selimiye Camii yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tadilatın başladığı ilk günden itibaren caminin ziyaret ve ibadete hiç kapatılmadığını söyleyen Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, 5 vakit namazda, cuma namazlarında ve kandillerde caminin sürekli açık olduğunu aktardı.

Selimiye Camii'nde Kandil programı düzenlenecek

Ramazan'ın müjdeleyicisi olan Recep ayına girildiğini belirten Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, 26 Ocak 2023 Perşembe akşamı idrak edilecek Regaip Kandili'nde düzenlenecek programa yoğun katılım beklediklerini söyledi. Kandil gecesi bir program düzenleneceğini belirten Serenli, "Yine dualar edilecek ve burada da bir yoğunluk olmasını bekliyoruz. Cami tadilata girdi küçük bir bölümümüz açık ama ona rağmen ziyaretçi sayımız giderek artıyor. Kış döneminde de çeşitli ülkelerden turistlerimizi görüyoruz" dedi.

Tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Recep ayını kutlayan Serenli, Selimiye Camii'nin 26 Ocak akşamı idrak edilecek kandilde ve sonraki kandillerde de ibadet ve ziyarete açık olacağını hatırlattı.

"Turist yoğunluğumuz tadilata rağmen hiç eksilmedi"

Selimiye'nin iç kısmında yaklaşık 600 kişilik ibadet alanı bulunduğunu dile getiren Serenli, "Selimiye bir dünya şaheseridir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Turist yoğunluğumuz tadilata rağmen hiç eksilmedi. Akın akın ziyaret devam ediyor. Selimiye'ye karşı daha önce pandemi döneminde kalan bir hasret vardı" diye konuştu.

Tekirdağ'dan gelen ve Selimiye Camii'ni ziyaret eden Adil Çelikel adlı vatandaş, Selimiye Camii'nin restore edilmesinin çok güzel olduğunu ve yapılan çalışmayı yerinde gördüklerini aktardı. Edirne'ye gelmişken Selimiye'yi de ziyaret etmeden geçemediklerini söyleyen ve Tekirdağ'dan gelen Ergün Kırçak adlı vatandaş ise, "Burada tadilat olduğunu gördük. Tadilata rağmen ibadet ve ziyarete açık olması güzel. Bu şahane eserlerin yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. - EDİRNE