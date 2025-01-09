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Selim Kasapoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Selim Kasapoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin demokrasinin temel taşları olduğunu vurguladı ve doğru, hızlı, güvenilir bilgiyi sunma sorumluluklarına dikkat çekti.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Yayınladığı mesajda bütün basın mensupların en içten dilekleriyle kutladıklarını dile getiren Başkan Kasapoğlu, "Zorlu şartlarda altında, gece gündüz demeden halkı bilgilendirme ve doğru haberi aktarma görevini yerine getiren gazeteciler, demokrasimizin temel taşlarını oluşturan önemli bir rol üstlenmektedir" dedi.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. 10 Ocak Gazeteciler Gününde tüm gazetecilere ve basın mensuplarına en içten dilekleriyle kutladığını ve zorlu şartlarda altında, gece gündüz demeden halkı bilgilendirme ve doğru haberi aktarma çalışan ve temel taşları oluşturan önemli bir rol üstlendiklerini belirten Başkan Kasapoğlu; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, ülkemizin dört bir yanında fedakarca görevini yerine getiren tüm gazetecilerimizi ve basın mensuplarımızı içtenlikle kutluyorum. Gazetecilik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda demokrasimizin, toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının teminatıdır. Zorlu şartlarda altında, gece gündüz demeden halkı bilgilendirme ve doğru haberi aktarma görevini yerine getiren gazeteciler, demokrasimizin temel taşlarını oluşturan önemli bir rol üstlenmektedir. İleriye dönük daha güçlü bir toplum ve sağlıklı bir medya ortamı için göstermiş olduğunuz özveri ve kararlılık, bizler için büyük bir değer taşımaktadır" dedi.

"Gazetecilerimizin doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sunma sorumluluğunun büyük olduğu unutulmamalıdır"

Denizli Sanayi Odası olarak, şehrin ekonomik gelişimini katkı sağlayacak her adımı, doğru ve tarafsız haberle toplumu aktarabilmek adına gazetecilerin öneminin bilincinde olduğunu dile getiren Başkan Kasapoğlu, "Ekonomik hayatın her yönüne dair bilgi akışının hızlandığı bu dönemde, gazetecilerimizin doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sunma sorumluluğunun çok daha büyük olduğu unutulmamalıdır. Sözlerime son verirken, bir kez daha gazetecilerimiz ve medya sektöründe görev yapan tüm basın çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun" diye açıklamalarda bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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