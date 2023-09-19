Selendili şehit Ekrem Çimen dualarla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1993 yılında Bingöl Sancaklı Karakolu'nda şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen'i, şehadetinin 30'uncu yıl dönümünde dualarla andı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisalı şehitlerin anısını yaşatmak için başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Selendili şehit Jandarma Er Ekrem Çimen içir, memleketinde mevlit düzenlendi. Selendi Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programına Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, şehit yakınları, gaziler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

1993 yılında Bingöl Sancaklı Karakolunda şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen'in ruhuna ithafen İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt'un okuduğu duanın ardından vatandaşlara pilav hayrı yapıldı. Programın sonunda şehidin ailesine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. - MANİSA