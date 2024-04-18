Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, mahalle muhtarlarıyla toplantında bir araya geldi.

31 Mart yerel seçimlerin ardından ilk defa Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde yapılan toplantıya, daire amirleri ile yeni seçilen ve göreve devam eden mahalle muhtarları katıldı. Yapılan bilgilendirme ve istişare toplantısında Kaymakam Okumuş, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yapılan ilk muhtarlar toplantısında tüm muhtarlar ile tanıştı. Kaymakam Okumuş, "Sizler devletimizin birer temsilcisiniz, ayrımcılık yapmadan herkese eşit mesafede yaklaşın ile görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınızdan eminim hepinize balarılar diliyorum" dedi. - MANİSA