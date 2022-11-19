Selendi Halılar Mahallesi'nde vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Manisa'nın Selendi ilçesinde vatandaşlar yaşanan kuraklık sebebiyle yağmur duası yaptı. Yağmur duasına, Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş da katıldı.

Selendi ilçesinin Halılar Mahallesi'nde ekili arazilerindeki ürünler için yağış beklentisi içerisinde olan üreticiler ve çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

BELEDİYE BAŞKANI VE KAYMAKAM DA KATILDI

Halılar Mahallesi Camii önünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş dua ederek, bol yağışlı bir sezon diledi. Yağmur duasına, Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

PİDE VE İRMİK HELVASI BAŞLATILDI

Halılar Mahalle Camii İmamı İsmail Çelik tarafından yapılan yağmur duasının ardından vatandaşlara pide ve irmik helvası hayrında bulunuldu.

İşte ilçedeki yağmur duasından kareler;