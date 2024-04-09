Selendi'de Vatandaşlar Mezarlıkları Ziyaret Ederek Dua Okudu

Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar yakınlarının bulunduğu mezarlıkları ziyaret ederek dua okudu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi dolayısıyla vatandaşlar mezarlıklara giderek yakınları için dualar okudu. İkindi namazı sonrası başlayan mezar ziyaretlerinde mezarlık adeta çiçek bahçesine döndü. Ziyaret esnasında mezarlık çevresi arabalarla dolarken, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için ilçe mezarlığına akın eden birçok vatandaş, zaman zaman gözyaşlarını tutamayıp mezar başlarında Kuran-ı Kerim okuyup dualar etti. Ellerindeki bidonlarla, naylon poşetler ve pet şişeler ile kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları tarım aletleri ile temizleyen vatandaşlar, her bayram öncesinde mutlaka kabristana geldiklerini ve yakınlarına dua ettiklerini söylediler. - MANİSA