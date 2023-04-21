Selendi'de protokol bayramlaştı

Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol ve vatandaşlar bir araya geldi.

İlçedeki bir çay bahçesinde gerçekleştirilen ve katılımın yoğun olduğu bayramlaşma törenine Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, "Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içinde Ramazan Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihin engin derinliklerinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günler bayram günleridir. Paylaşma duygusu ile hareket etmekten geçtiği gerçeğini göz önüne alıp yakınlarımızdan başlayarak, akrabalarımızı, komşularımızı, vatanımızı canı pahasına savunan şehitlerimizin değerli ailelerini, yetim, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımızı ziyaret etmeli, gönüllerini almalı, ihtiyaçlarını gidermeli ve bu sayede bayramı bayram tadında yaşama erdemine erişmeliyiz. İyiliksever ve faziletli milletimizin özünde, kültüründe, inancında var olan, onun gönül zenginliğini yansıtan; sevinç, paylaşma, kaynaşma ve yardımlaşma günü olan bu güzel Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek, milletçe kardeşliğimizi daha da pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak bu eşsiz vatanımız için şehit düşmüş ecdadımızın şanına yakışan sorumluluk duygusunu üzerimizde hissederek, sergilediğimiz bu birlik ve beraberliği en güçlü şekilde göstermeye devam etmeliyiz. Bu vesileyle, Ramazan Bayramı'nın, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını birlik ve beraberlik içinde sarmamıza vesile olmasını temenni ediyor, bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmeleri ve bayram sevincinin acıya dönüştürecek her türlü davranıştan uzak durmalarını istirham ediyor, Selendili hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Nurullah Savaş ise "Tekrarına ulaşmayı niyaz ettiğimiz Mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın bir nebze de olsa burukluğunu ve hüznünü yaşıyoruz. Bir ay boyunca oruç ibadetinin rahmet ve bereketiyle dolup taştıktan sonra bayram günlerine hamdolsun kavuşmuş bulunuyoruz. Ramazan Bayramı milli ve manevi hayatımızın güzide bir dönemi, gönüllerin birleştiği, yüreklerin bütünleştiği, özlemlerin vuslatla nihayete erdiği kucaklaşma devridir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriniz ve ailelerinizle mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar önce Selendi İlçe Emniyet Amirliğindeki polisleri ardından da Selendi İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek askeri personelin bayramını kutladı. Protokol üyeleri son olarak şehit ailelerini ve gazileri de ziyaret ederek bayramlarını kutladı. - MANİSA