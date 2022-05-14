Selendi'de Engelliler Haftası kutlandı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Engelliler Haftası nedeniyle Manisa'nın Selendi ilçesinde bulunan Özel Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören özel öğrenciler İlçe Kaymakamı ile birlikte parkurlarda yarıştı.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Selendi 3 Eylül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Mutlu Birey Özel Eğitim merkezlerinin bahçelerinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri tarafından özel öğrenciler için kurulan parkurda öğrencilerle kıyasıya yarıştı. İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım ile yarışan öğrenciler daha sonra Kaymakam Yıldırım ile sohbet ederek kendilerini yalnız bırakmadıklarından dolayı kendisine teşekkür etti. 10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlere Kaymakam Ali Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz ve Komiser Yardımcısı Hakkı Korhan İnci katıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel