Selendi'de bayram hareketliliği

Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla pazar yerleri ve mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.

Manisa merkeze en uzak ilçelerden biri olan ve iş imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle sürekli göç veren bir ilçe konumunda bulunan Selendi ilçesi, yılın en yoğun dönemini yaşıyor. Bayram dolayısıyla memleketlerine akın eden Selendililer, cadde ve sokakları doldurdu. Nüfusun 10 katına çıktığı öğrenilen ilçede, pazar esnafı ve ilçe merkezindeki dükkanlar, yaşanan bu hareketlilik sebebiyle ürünlerini yetiştirmekte zorlandı. Esnaf, bayram arifesinin bereketle geldiğini vurgulayarak, bayramları özlediklerini dile getirdi.

Öte yandan ilçedeki mezarlıklarda da yoğunluk yaşandı. Ramazan Bayramı, arifesinde mezarlıklara giden vatandaşlar, vefat eden akrabalarının mezarlarında temizlik yapıp, dua etti. - MANİSA