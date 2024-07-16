Selendi'de 15 Temmuz programı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında şehitler için dualar okundu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Merkez Yeni Camisinde başlayan programda şehitler için mevlit okundu, hatimler indirildi. Kaymakam Mustafa İlker Kara ve Belediye Başkanı Murat Daban, Selendili gazi Celal Semiz'i evinde ziyaret ederek sohbet etti. Ardından ilçe protokolü Şehit Ekrem Çimen'in kabrini ziyaret ederek dualar okudu.

Etkinlikler kapsamında Selendi Hükümet Konağı önünden Demokrasi Meydanına kadar anma yürüyüşü yapılırken yürüyüşün sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, "Harcı şehit kanıyla yoğrulmuş devletimizi işgal etmek, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı semalarımızdan indirmek için 8 yıl önce bugün küresel müstevli güçler ve onların yerli işbirlikçileri olan hain FETÖ'cüler tarafından milli egemenliğimize, millet iradesinin kıblegahı olan meclisimize ve devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımıza kast ederek bir işgal girişiminde bulunmuşlardır. Bu işgal girişimi ile ülkemizin birliği ve dirliğini, milli iradesini ve demokrasimizi ortadan kaldırarak adeta ikinci bir Sevr'i milletimize dayatmak istemiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokakları ve meydanları dolduran aziz milletimiz, namlusunu millete doğrulmuş tanklara geçit vermemiş, milli iradeyi şer odaklara teslim etmemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoların gösterimi yapılmasının ardından 15 Temmuz özel şiirleri ve İlçe Müftülüğünce Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu. 00.13'de Türkiye genelinde olduğu gibi sela okunması sonrası program sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara, Belediye Başkanı Murat Daban, AK Parti İlçe Başkan vekili Fatih Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, Daire Müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. - MANİSA