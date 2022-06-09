Selden zarar gören köy yolları yapılıyor - Haberler

Sinop'ta 2021 yılında meydana gelen Ayancık selinde zarar gören Erfelek'in Akçaçam köyü yolunun yapımına başlandı.

İlçe Özel İdaresi tarafından başlanan yol yapımında 5 kilometre yola asfalt atılmasıyla birlikte çalışmalar sona erecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erfelek Akçaçam Köyü Muhtarı İsmail Bostan, "2021 yılında meydana gelen Ayancık seliyle birlikte ertelenen Akçacam köyü yolu altyapısı hazırlanıyor. Tüm özel idare ekiplerinden ve meclis üyelerinden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ederim. Yolumuzda zaman zaman selden Gerze içme sularının geçmesi sebebiyle yolumuz aşırı derecede tahribat görmüştü. Bu nedenle yolumuz çok bozulmuştu. O nedenle tekrar yolumuz yeniden yapılıyor. Yolun toplam uzunluğu 5 kilometre olmak üzere çalışmalara başlandı. Yolun hepsi asfalt olacak" dedi.

Ayrıca, Akçaçam köyünün 2021 yılında yol yapım çalışmaları programına alındığı fakat Ayancık'ta oluşan selden dolayı programın ertelendiği ve çalışmaları şimdi başlandığı öğrenildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel