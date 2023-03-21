Selden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan selin getirdiği tahribatın izlerini silmeye çalışıyor, diğer yandan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. Belediye, selden etkilenen vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Sel felaketinin yaraları el birliğiyle sarılmaya devam ediliyor. Selden en çok etkilenen Karakoyun Deresinin geçtiği mahallelerde temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, selin vurduğu mahallelerde bir yandan temizlik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da vatandaşların günlük ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalara devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal tesislerinde hazırlanan yemekler selden etkilenen vatandaşlara dağıtıldı. Sosyal tesislerde hazırlanan yemekler burada paketlenerek hızlıca vatandaşlara ulaştırılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hazırlanan yemekleri vatandaşların kapılarını çalarak onlara teslim etti. Ev ev gezen ekipler selin etkilediği mahallelerde yemek dağıtımını aralıksız devam ediyor. - ŞANLIURFA