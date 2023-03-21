Üye Girişi
Haberi Paylaş

Selden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımı

Yerel Haberler

Selden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan selin getirdiği tahribatın izlerini silmeye çalışıyor, diğer yandan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan selin getirdiği tahribatın izlerini silmeye çalışıyor, diğer yandan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. Belediye, selden etkilenen vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Sel felaketinin yaraları el birliğiyle sarılmaya devam ediliyor. Selden en çok etkilenen Karakoyun Deresinin geçtiği mahallelerde temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, selin vurduğu mahallelerde bir yandan temizlik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da vatandaşların günlük ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalara devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal tesislerinde hazırlanan yemekler selden etkilenen vatandaşlara dağıtıldı. Sosyal tesislerde hazırlanan yemekler burada paketlenerek hızlıca vatandaşlara ulaştırılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hazırlanan yemekleri vatandaşların kapılarını çalarak onlara teslim etti. Ev ev gezen ekipler selin etkilediği mahallelerde yemek dağıtımını aralıksız devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title