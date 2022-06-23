Selde mahsur kalan kadını kurtarmak için seferber oldular

Çin'in Guangdong eyaletindeki sel felaketine aracında yakalanan bir kadın, polis ekibinin uzun uğraşları sonucu kurtarılabildi.

Çin'in Guangdong eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinin etkisi sürüyor. Yüz binlerce kişinin etkilendiği selde kurtarma çalışmaları sürüyor. Eyalete bağlı Yingde kentinde hızla akan sel suları arasında aracında mahsur kalan bir kadın polisten yardım istedi. Çağrıyı alan polis, sel sularında sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kadını kurtarabilmek için harekete geçti. Bölgeye gelen ekip, halat yardımıyla defalarca kadına ulaşmaya çalıştı, ancak hızla akan suları nedeniyle başarılı olamadı. Bir kez daha halat yardımıyla ilerleyen polisler, uzun uğraşlar sonucu kadını kurtardı. Ölümle burun buruna gelen kadın, bir kamyonun kasasına çıkarılırken, herkes rahat bir nefes aldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel