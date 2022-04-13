Selde köprüleri yıkılın köylüler, çay üzerine çektikleri halatla ihtiyaçlarını gideriyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar sularının erimesiyle oluşan selde köprüleri yıkılan köylüler, ihtiyaçlarını giderebilmek kurdukları halat düzeneği ile çayı geçiyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Topçu köyünde kar sularının erimesi sonucu çayda oluşan sel sebebiyle köprü yıkıldı. Topçu köyünü Küre ilçesine bağlayan köprünün yıkılması neticesinde vatandaşlar köyde mahsur kaldı. Bu sebeple hem ihtiyaçlarını gidermek hem de hastalanan vatandaşları hastaneye ulaştırmak isteyen köylüler, çaydan kurdukları halat düzeneği ile geçiyor. Köprünün yıkılmasıyla birlikte çay üzerine halat geren köylüler, gerdikleri halatın üzerine plastikten yapılma varil bağladı. Bağlanan varil yardımıyla çay üzerinde seyahat edebilen köylüler, bu sayede ihtiyaç duydukları ekmek, gıda veya hayvanları için yem gibi ihtiyaçlarını da görebiliyor.

Son olarak Topçu köyü Ustalı Mahallesi'nde bir yetiştiriciye ait hamile inek rahatsızlandı. İneğinin rahatsızlanması üzerine Veteriner Hekimi arayan yetiştirici yardım istedi. Bunun üzerine hızlı bir şekilde Topçu köyüne gelen Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu, rahatsızlanan hamile ineği muayene edebilmek için çay üzerinde halata bağlı varile bindi. Köylülerin varili çekmesiyle Topçu köyüne ulaşan Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu, hamile ineği muayene ederek tekrar çayın üzerinde varile binerek geri döndü.

Veteriner Hekim olarak çayın üzerinden varil ile geçmenin tehlikeli olmasına rağmen görevi gereği hamile ineğe bakması gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu, "Küre'nin Topçu köyü Ustalı Mahallesinde hasta hamile bir ineğe Veteriner Hekimi olarak gitmek bakmak zorundaydım. İnekten ziyade burada yaşayan ve neredeyse dışarıya hiç göç vermemiş bir köy yaklaşık 68 haneli bir nüfusa sahip. Ancak 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan büyük selden bu tarafa maalesef köprü yapılamadı. Geçici köprü ise kar sularının erimesiyle çaydaki su seviyesinin yükselmesi sonucu yıkıldı. Köye ulaşım sadece çay üzerindeki halata bağlı varil. Bildiğiniz eski dönemlerden kalma zeytin bidonu ile geçiliyor. Oda deli cesareti olanlar için yapılmış. Bizde varil ile çayı geçerek hamile hasta ineğe baktık ve muayenemizi yaptık. Yetiştiricimize geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Köylüler ise köprülerinin bir an önce yapılmasını talep etti. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel