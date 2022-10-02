Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor

Bartın'da meydana gelen sel afetinde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binasının bodrum katında ıslanan binlerce resmi evrak dosyası, bina çevresine dizilerek güneşte kurutulduktan sonra yeniden arşiv katına taşınıyor.

28 Haziran'da Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çok sayıda iş yeri ve depo sular altında kaldı. Yaşanan afetin ardından kentte hayatın normale dönmesi için çok sayıda iş makinesi ile çalışma başlatıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerin yanı sıra yüzlerce gönüllünün de katıldığı çalışmalarla kentteki selin izleri kısa sürede silindi.

Sel afetinden etkilenen noktalardan biri de kent merkezindeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binası oldu. Kemerköprü Mahallesi 881. Sokak'taki binanın arşiv dolaplarının yer aldığı bodrum katı sular altında kaldı. Sel sularıyla ıslanan binlerce evrak dosyası ise kurutulmak üzere bina dışına taşındı. Bina çevresine serilen dosyalardaki evraklar güneşte kurutulduktan sonra içeriklerine göre yeniden arşiv odalarındaki dolaplara yerleştirildi. Sel afetinin ardından hava şartlarının uygunluğuna göre aralıklarla sürdürülen çalışmanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - BARTIN