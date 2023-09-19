Efes Selçuk'ta Gaziler Günü Töreni

Efes Selçuk'ta Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından “Gazilik” unvanı verilmesinin 102. yıl dönümü sebebiyle Atatürk Anıtı önünde bir tören düzenlendi. Törene, Efes Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve gazi aileleri katıldı.

Efes Selçuk'ta Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından "Gazilik" unvanı verilmesinin 102. yıl dönümü sebebiyle Atatürk Anıtı önünde bir tören düzenlendi. Törene, Efes Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve gazi aileleri katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen tören kaymakamlık, belediye başkanlığı, Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Fahrettin Eren, "Gazi onurlandırılmış insandır. Gazi vatan sevgisinin sembolüdür. Gazi tarihimizin yaşayan abidesidir. Gazi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal'dir. Her gazimiz, her şehidimiz milletin ortak değeridir. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anarken, hayatta olan gazilerimize ve onların değerli ailelerine saygılarımı sunuyorum. Bizleri bu onurlu ve gururlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun" dedi.

Çelenk sunma töreninin ardından Efes Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ettiler.