Selçuklu çocuklardan antik kentte barış mesajı

Selçuklu çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Efes Antik Kentini gezdi. Selçuklu çocukların Selçuk'un tarihini tanıması amacıyla düzenlenen geziye çizgi film ve masal dünyasının ünlü kahramanları da eşlik etti.

Sabahın erken saatlerinde Selçuk Belediyesi hizmet binası önünde toplanan 7- 14 yaş arası 250 çocuk Efes Antik Kenti içerisinde yer alan antik tiyatro, liman caddesi, Hadrian Tapınağı, Celsus Kütüphanesi gibi birçok önemli noktayı rehber eşliğinde gezdi.

Gezide çocuklara Selçuk Efes Kent Belleği yayınlarından çıkan, Ayşe Zülkadiroğlu tarafından yazılan, Güven Bilge'nin çizgileriyle hayat bulan 'Efes Macerası' kitabı hediye edildi. Renkli çizimleri ve sürükleyici öyküsü ile Efes Antik Kentini anlatan kitabı inceleyen çocuklar, kitapta antik kent ile ilgili okudukları bilgileri yerinde deneyimledi.

Keşfetmenin ve öğrenmenin heyecanını yaşayan çocuklar ayrıca Celsus Kütüphanesi önünde 'Dünya çocukları dost olsun, barış getirsin' yazan bir pankart açtı.

Selçuk Belediyesi tarafından kentin çocuklarına Efes Antik Kentini tanıtmak amacıyla düzenlenen gezi, çocukların Efes Antik Tiyatro'da söylediği İzmir Marşı ile son buldu. - İZMİR