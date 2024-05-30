Selçuk Üniversitesi'nde Engelli Yaşlılar için Stratejik Model Çalıştayı Gerçekleştirildi

Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından " Türkiye'de Engelli Yaşlıların Mutlu Yaşamları için Uygulanabilecek Stratejik Bir Model Önerisi Bütünsel Analiz" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci, Rektörlük Senato Salonu'nda yapılan çalıştayın açılışında Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak engelli ve yaşlı bakımı konularında çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Konuya ilişkin bir farkındalık oluşturulmasını ve yetkili kurumlara tavsiye niteliğinde birtakım faaliyetler düzenlemeyi kararlaştırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Çiftci, "Yakın zamanda bir panel gerçekleştirdik. Yoğun katılımla ciddi sonuçlar elde ettik. Bu hafta da işinin ehli uzman arkadaşlarımızla beraber Bakanlığımıza 'Özellikle engelli yaşlı bakımı kapsamında hayatlarına dokunmakla ilgili neler yapabiliriz? Daha mutlu bir yaşam oluşturmak için nasıl yöntemler uygulayabiliriz? Bunu bir rapor halinde tavsiyeler şeklinde sunalım' diye çalıştayımızı düzenledik. Farklı alanlardan uzman arkadaşlarımız sunum yapacaklar. Çalıştayımızdan güzel ve hayata dokunacak sonuçlar çıkacağını umut ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından çalıştay, Rektörlük Toplantı Salonu'nda devam etti. - KONYA