Selçuk'ta TİS uzlaşması

İzmir Selçuk Belediyesinde uzlaşma ile sonuçlanan toplu iş sözleşmesinin (TİS) içeriğinde yer alan şartlar açıklandı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, uzlaşma ile sonuçlanan toplu iş sözleşmesine ilişkin, "TİS sürecini, belediyemizin tüm imkanlarını fazlasıyla zorlayarak ve risk alarak çalışma arkadaşlarımızı ekonomik zorluklardan koruyacak şekilde uzlaşmayla sonuçlandırdık. 14 Mayıs'tan sonra Millet İttifakı'mızın iktidarında ülkemizin tüm sorunlarını çözerek halkımızı refaha ulaştıracağımıza olan inancımla TİS uzlaşmamız herkese hayırlı olsun" dedi. Selçuk Belediyesinde çalışan kadrolu ve personel şirketi işçilerinin imzalanan toplu iş sözleşmesi şartları da açıklandı. Buna göre şirket işçileri için ilk 6 ay 470 TL yevmiye, yan gelirlerle birlikte net maaş 13 bin 758 TL, ikramiye ile birlikte toplam 17 bin 124 TL olacak. İkinci 6 ay 530 TL yevmiye, net maaş 15 bin 54 TL, ikramiye ile birlikte toplam 18 bin 420 TL olacak. Kadrolu işçiler için ilk 6 ay 490 TL yevmiye, yan gelirlerle birlikte net maaş 16 bin 28 TL, ikramiye ile birlikte toplam 19 bin 538 TL olacak. İkinci 6 ay 550 TL yevmiye, yan gelirlerle birlikte net maaş 17 bin 324 TL, ikramiye ile birlikte toplam 20 bin 834 TL olacak. - İZMİR