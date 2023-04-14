Selçuk'ta Ramazan dayanışması büyüyor

Ramazan ayı sebebiyle sosyal dayanışmayı büyüten Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu yıl 350 vatandaşa erzak fişi ulaştırıyor. Bu fişlerle vatandaşlar ihtiyaçları olan gıda maddelerini satın alabiliyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili Engin Kaçer; "Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak kolisi yardımı yapılıyordu. Şimdi ihtiyaçlarına göre 350 vatandaşımıza erzak fişi vererek onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dayanışma ruhunu geliştirmeyi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamayı, bir nebze olsun onlara nefes aldırmayı amaçlıyoruz. Erzak fişi dağıtımı ile bu Ramazan'da da dayanışmayı büyütüyoruz" dedi.

Derinleşen ekonomik krize bağlı olarak alım gücünün düşmesi sebebiyle kentte dayanışma faaliyetlerine ağırlık veren Selçuk Belediyesi, ramazan ayı başlarken 'İftar Kart' uygulaması dahilinde 102 aileye toplam 153 bin TL tutarında tanımlanan bakiyelerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra kent ekonomisine de katkı sundu. - İZMİR