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Selçuk'ta dağıtılan fidelerle sofralar bereketlenecek

Selçuk'ta dağıtılan fidelerle sofralar bereketlenecek

Yerel Haberler

Selçuk Belediyesi, kent genelinde tarımı desteklemeye, daha fazla vatandaşı üretime dahil etmeye devam ederken, bu çerçevede atalık tohumlardan üretilen fideler ve kompost gübreler vatandaşlara dağıtıldı.

Selçuk Belediyesi, kent genelinde tarımı desteklemeye, daha fazla vatandaşı üretime dahil etmeye devam ederken, bu çerçevede atalık tohumlardan üretilen fideler ve kompost gübreler vatandaşlara dağıtıldı.

İzmir'de Selçuk Belediyesi, kent genelinde tarımı desteklemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde, atalık tohumlardan üretilen; domates, biber, uzun patlıcan, karpuz ve salatalık gibi ürünlerden oluşan 20 bine yakın fide ve 2 tona yakın kompost gübre yurttaşlara dağıtıldı. Vatandaşlara dağıtılan kompost gübrelerin, Park ve Bahçe Biriminin kent genelinde yaptıkları budama ve temizlik çalışmaları sonucu çıkan yeşil atıklardan elde edildiği belirtildi. Daha önce atalık tohumlardan elde edilen fideleri alım garantisi ile üreticilerle paylaşan Selçuk Belediyesi, atalık tohumlardan elde edilen fideleri de yurttaşlarla buluşturarak desteklemiş oldu. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selçuk Belediyesi İzmir Efes Yerel Haberler

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