Selçuk Koşar, Yalova'da Orkinos Balık Festivali Düzenledi

Sportif balıkçı Selçuk Koşar, bu sezon Ege Denizi'nde avladığı ve satışı yasak olan orkinos balıklarını Yalova'daki öğrencilere düzenlediği festivalle ikram etti.

Yalova'da itfaiye eri olarak çalışan ve sportif balıkçılık yapan Selçuk Koşar, bu yıl Ege Denizi'nde avladığı yaklaşık 1 ton civarında balığı muhafaza ederek bir festival düzenledi. Düzenlenen Orkinos Balık Festivali'nde yaklaşık bin çocuk ve vatandaşa balık ekmek ikramında bulunan Koşar, böyle bir organizasyonu yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Aynı zamanda zıpkınla 11 kilo 400 gram levrek avlayarak dünya rekortmenliğine ulaşan Koşar, bu sezonda avladığı ve satışa yasak olan orkinos balıklarını çocuklara yedirmekten istediğini belirterek, "Yaklaşık bu sene avladığım 1 ton civarında orkinos balığı oldu. Bunların hepsi işletildi resmi olarak Tarım Müdürlüğü'ne. Bu sene bunları çocuklarla paylaşmak istedim. Bu programa ev sahipliği yaptığım için çok mutluyum. Bugün burada yaklaşık bin çocuğa yetecek kadar balığımız var" dedi.

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olduğunu anlatan Koşar, çocuklardan gelen talep üzerine böyle bir festival düzenlemeye karar verdiğini belirterek, "Minikler hepsi yazıyor, 'balık ağabey' diye. Ben de bu sene balıkların hepsini biriktirdim, çocuklarla paylaşmak istedim. Şu an çok destek aldık, program da büyüdü. Seneye inşallah, büyüğünü bölgesel olarak yapmak istiyoruz. Balığın normalde Türkiye'de satışı yasak. Balık avlandıktan sonra İl Tarım Müdürlüğü'ne işletilip sadece dağıtabiliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan festivale katılarak hayatlarında ilk kez orkinos yiyen çocuklar balığı çok beğendiklerini söyledi. - YALOVA