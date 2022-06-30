Selçuk Efes Kent Belleği'nden Çocuklar İçin 'Efes Macerası' Kitabı

Selçuk Efes Kent Belleği'nin kentin kültürel mirasını çocuklara anlatmak için çıkardığı 'Efes Macerası' kitabında, Efes Antik Kenti masalsı bir dille tanıtılıyor.

Ayşe Zülkadiroğlu tarafından yazılan ve Güven Bilge'nin çizgileriyle hayat bulan kitap, antik kenti çocuklara anlatmaya yönelik ilk kitap olma özelliği taşıyor. Kent Belleği'nin 7'nci yayını olan kitap; Selçuk Efes Kent Belleği, SELBİM, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edilebiliyor.

Efes Selçuk'un sahip olduğu kültürel mirası çocuklara anlatarak, çocuklarda kent tarihine yönelik bir bilinç ve ilgi oluşturmak amacıyla hazırlanan kitabın ön sözü, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından yazıldı.

ANKA / Yerel