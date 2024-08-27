Selçik Köyü'nde anlamlı yürüyüş

Afyonkarahisar'ın, Sandıklı ilçesine bağlı Selçik Köyü'nde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'mızı bize kazandıran aziz şehitleri anmak için meşaleli ve bayraklı Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

Selçik Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yürüyüşe çocuklar, gençler ve yaşlılar olmak üzere tüm köy halkı yoğun ilgi gösterdi. Selçik Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Süleyman Özdemir; "Büyük Taarruz'un ve kurtuluşumuzun 102. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Ayrıca köyümüz, Kocatepe'ye giden süreçte 1. Süvari Tümeni'nin 24-25 Ağustos'ta konakladığı ve akşamında harekete geçtiği yerdir. Bugünün anlam ve önemine uygun bir şekilde bizde köylülerimizle birlikte, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardan bayraklarımızla, meşalelerimizle birlikte sesimizi yükseltmek istedik. Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlılığımızın bir ifadesi olarak bu anlamlı yürüyüşü gerçekleştirmekten onur duyuyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR