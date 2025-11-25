Haberler

Selahattin Kılıç, 'Gelenekten Geleceğe' Programında Hacılar'ın Tarihini Aydınlattı

HACİAD'ın düzenlediği 'Gelenekten Geleceğe' programının son konuğu iş insanı Selahattin Kılıç oldu. Kılıç, Hacılar'daki iş yaşamı ve sosyal hayatına dair deneyimlerini paylaştı, tarihi bir perspektif sunarak yerel girişimcilere ilham verdi.

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) tarafından hayata geçirilen ve Hacılar'ın ayaklı tarihlerinin konuştuğu 'Gelenekten Geleceğe' programının son konuğu, iş insanı Selahattin Kılıç oldu.

HAGİAD tarafından hayata geçirilen 'Gelenekten Geleceğe' programının son konuğu, Hacılarlı iş insanı Selahattin Kılıç oldu. Program moderatörü HAGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gürbüz'ün konuğu olan iş insanı Kılıç, Hacılar'da başlayan iş hayatı boyunca sürdürdüğü sergüzeşti ve ilçelerindeki sosyal hayatı anlattı. Kılıç, anlatısıyla Hacılar'ın yakın tarihini aydınlatmada kendi perspektifinden mühim katkılar sundu. Selahattin Kılıç'ın konuk olduğu 'Gelenekten Geleceğe' programının yeni bölümü, bir HAGİAD girişimi olan Hacılar 360 sosyal medya sayfalarından yayınlandı. Program; Hacılar genelinde yoğun ilgiyle karşılandı. HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, iş insanı Selahattin Kılıç'ın katıldığı program hakkında açıklama yaparak, kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Erkan, "Hacılar iş dünyasının örnek isimlerinden Selahattin Kılıç'ın hayat hikayesini ve iş hayatındaki başarı serüvenini, HAGİAD olarak hazırladığımız Gelenekten Geleceğe programında kamuoyuyla paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Selahattin Kılıç, yıllar önce attığı mütevazı adımlarla başladığı ticaret yolculuğunu; çalışkanlığı, azmi ve değerlerine bağlılığıyla bugün bölgesine yön veren güçlü bir işletmeye dönüştürmeyi başarmıştır. Kendisi, Hacılar'ın üretim kültürünü en iyi şekilde temsil eden iş insanlarımızdan biridir. HAGİAD olarak, bu değerli başarı hikayesini sosyal medya hesaplarımızda ve iletişim kanallarımızda duyurarak genç girişimcilere ilham olmasını hedefledik. Her röportajımızda olduğu gibi, bu bölümde de hem geçmişin emeğini hem de geleceğe uzanan vizyonu aktarmaya özen gösterdik. Bu vesileyle; Sayın Selahattin Kılıç'a yürekten teşekkür ediyor, iş yaşamındaki örnek duruşu ve üretim yolculuğuyla toplumumuza ilham olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
