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Sel suları, Alaca'da bariyerleri söktü

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Çorum'un Alaca ilçesinde dün gece etkili olan yağış sonrası oluşan sel yol kenarlarındaki bariyerleri söktü. İlçede akşam saatlerinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti.

Sel suları, Alaca'da bariyerleri söktü

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde dün gece etkili olan yağış sonrası oluşan sel yol kenarlarındaki bariyerleri söktü.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle rögarlar taşarken, ilçedeki cadde ve sokaklar ile tarım arazileri sular altın kaldı. İlçeye bağlı Külah köyünde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde, köy yolu üzerindeki bariyerler yerinden söküldü. Sel suları nedeniyle Alaca-Külah köyü yolu kısmen ulaşıma kapanırken, yolda da hasar meydana geldi.

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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