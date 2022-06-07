Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı - Haberler

Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı Nevşehir'in Acıgöl ilçesi ve çevresine yağan aşırı yağış nedeniyle çift taraflı trafiğe kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı NEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesi ve çevresine yağan aşırı yağış nedeniyle çift taraflı trafiğe kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Bugün aksam saatlerinde Acıgöl ilçesi ve çevresinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel ve su birikintisi nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Nevşehir - Aksaray karayolu yeniden trafiğe açıldı. Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi kavşağında selin getirdiği çamur ve su birikintisinin temizlenmesi ve yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldıktan sonra yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri sürücüleri su birikintileri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıyor. İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Yerel Nevşehir su Genel Yerel Haberler

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