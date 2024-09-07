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Sel köyü vurdu, birçok ev ağır hasar aldı

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele dönüşünce bir çok evde hasarlar meydana geldi. Güroymak'ın Odunculular Köyünde bir anda başlayan sağanak yağmur sonucu sel baskını yaşandı. Bir ev zarar görürken 3 ev ise ağır hasar aldı. AFAD ve Jandarma ekipleri olay yerine sevk edilerek gerekli çalışmalar başlatıldı.

Sel köyü vurdu, birçok ev ağır hasar aldı

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele dönüşünce bir çok evde hasarlar meydana geldi.

Güroymak'ın Odunculular Köyünde bir anda başlayan sağanak yağmur sonucu sel baskını yaşandı. Bir ev zarar görürken 3 ev ise ağır hasar aldı. AFAD ve Jandarma ekipleri olay yerine sevk edilerek gerekli çalışmalar başlatıldı. Yapılan ilk inceleme sonucunda 3 evin ağır hasarlı olduğu ve çok sayıda evde maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

AFAD ekiplerince selden etkilenen vatandaşlar için çadır kurulumu yapılırken, Çevre şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve DSİ Müdürlüklerince de gerekli çalışmalar başlatıldı. Konuyla ilgili AFAD Bitlis İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Akşam saat 18: 00 civarlarında İlimiz de meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda Güroymak İlçesi Oduncular köyünde sel baskını yaşanmıştır. AFAD ve Jandarma ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiş olup, gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan ilk inceleme sonucunda 3 evin ağır hasarlı olduğu, çok sayıda evde maddi hasarlı eşya hasarı oluşmuştur. AFAD ekiplerimizce vatandaşlarımız için çadır kurulumu yapılmıştır. Çevre şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve DSİ Müdürlüklerimizce de gerekli çalışmalar yapılacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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