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Sel bölgesinde çocuk olmak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sel bölgesinde çocuk olmak

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Tırköy'de yıkılan ve hasar gören evlerinde kalamayan çocukların selin getirdiklerini oyuncak yapıp oynaması yürekleri burktu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Tırköy'de yıkılan ve hasar gören evlerinde kalamayan çocukların selin getirdiklerini oyuncak yapıp oynaması yürekleri burktu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Tırköy Mahallesi'nde sel felaketi, evlerin yıkılmasına ve büyük tahribata sebep oldu. Dere kenarında bulunan mahallede, evlerinde kalamayan çocuklar yürek burkan görüntülere sahne oldu. Her şeyin farkında olan ama oyun oynamaktan da geri kalmayan çocuklar, selin getirdiklerini kendilerine oyuncak yaptı.

"Evimiz gitti, anılarımız gitti"

Sel bölgesinde derenin taşması neticesinde yıkılan evlerde kalan çocuklar ailelerinin bulunduğu yerde çocukluklarını yaşıyor. Arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Seyit Efe Abaoğlu, "Pembe ev bizimdi, yıkıldı. Yanındaki ev ise tamamen yıkılmış. Evimizde havuz vardı o da yıkılmış. Burada da oyun oynuyorum arkadaşlarımla" derken 12 yaşındaki Ulaç Yaser Abaoğlu, "Sel felaketi olduğu için havuzumuz gitti, evimiz gitti, anılarımız gitti. Kardeşlerimle bu alanda oyun oynuyoruz. Annemler bizi teselli ediyor. Benim yıkılan evde çocukluğum geçti. Evimiz gittiği için üzülüyorum" diye konuştu. - KARABÜK

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