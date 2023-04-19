Şekercilerde bayram yoğunluğu

Şekerci Hamdi Çarşıbaşı :

"Esnaflar olarak bu hareketlilikten mutluyuz"

KAYSERİ - Kayseri'de bayrama 2 gün kalmasıyla birlikte bayram için şeker ve çikolatalarını almak isteyen vatandaşlar şekercilerde yoğunluk oluşturdu. Şekerci Hamdi Çarşıbaşı, "Esnaflar olarak bu hareketlilikten mutluyuz" dedi.

Ramazan bayramına 2 gün kalmasıyla birlikte vatandaşlar son hazırlıklarını tamamlıyor. Bayram için şeker, çikolata, lokum ve kolonya almak isteyen vatandaşlar mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu hareketlilikten mutlu olduklarını dile getiren Şekerci Hamdi Çarşıbaşı, "Bayrama 2 gün kaldı. Esnaflar olarak bu hareketlilikten mutluyuz. Bayramı halkımız büyük bir coşkuyla karşılıyor. Alışveriş yapmak için çarşıdalar. İşyerleri dolu. Biz esnaflar olarak mutluyuz. Bu doluluğun nedeni de devletimizin maaşları erken ödemesidir. EYT'liler paralarını aldı. Bir de bayram yardımları vardı. Bunlar piyasaya girince bizim işlerimizi olumlu yönde etkiledi. Pandemi günlerini atlattık. O dönemlerde bayramları yaşayamadık. Halkımızın içerisinde bu zaten bir uhteydi. Bizde acaba böyle devam edecek mi diye umutsuz olarak bekliyorduk. Ancak çok şükür ki halkımız dini bayramlarını unutmadılar. Halkımız bu bayramları coşkuyla kutlaması esnaflar olarak bizleri de mutlu etti. Alışverişlerini yoğun tempo ile yapıyorlar. Bayramların olmazsa olmazı şekerlemeler, lokumlardır. Misafirlerine sunmak için alışverişlerini yapıyorlar. Bizim örf ve adetlerimizde misafirlere kolonya tutulur. Kahve, çay, tatlı bunların yanında da şekerleme ile lokum ikram edilir. Bu ürünlerin satışında hareketlilik var" ifadelerini kullandı.

"Sağlığınızla oynamayın"

Vatandaşları dışarda satılan ürünlere karşı uyaran Çarşıbaşı, "Geçen bayrama göre bu bayram fiyatlarda doğal olarak bir artış var. Bunlar oturacak, hammadde girdileri piyasada oturursa, fiyatlarımızda oturacak. Fiyatlara ufak tefek tepkiler oluyor. Ancak sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde fiyatlar arttı. Vatandaşlardan özellikle istediğim ve arzu ettiğim; sokak satıcılarının sokağa sergiledikleri şekerlerden, lokumlardan, çikolatalardan almamalarıdır. Bunlar güneş görüyor, toz görüyor. Hiçbir hijyenik şart bulunmuyor. Dışarda satılan bazı mamulleri çok ucuz fiyata satışa sunuyorlar. Vatandaşlarda bunu ucuz diye alıyorlar. Ucuz ucuz değildir. Onun kalitesi odur. Lütfen almayın. Sağlığınızla oynamayın. Şeker ve çikolatada fiyatlarımızda 100 TL ile 450 TL arasında değişiyor" şeklinde konuştu.