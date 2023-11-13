- Şehzadeler Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi hizmete girdi

MANİSA - Şehzadeler Belediyesi'nin Manisa'ya kazandırdığı prestij projelerinden Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Projesi hizmete açıldı. Açılışa 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ile eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Manisa'da Şehzadeler Belediyesi tarafından yaptırılan Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kütüphanesi; Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi ve Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonundan oluşan kompleks yapının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Manisa Valisi Enver Ünlü, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, STK başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun yağmur altında merkezin önüne kurulan çadırda gerçekleştirilen açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplam maliyet 40 milyon TL

Programın açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 2 dönemdir belediye başkanlığını yaptığı Şehzadeler ilçesinde sayısız hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Bugün bizleri çok mutlu eden bir projenin açılışı vesilesiyle bir aradayız. Burası bin 453 metrekarelik bir arsa. 2 bin 286 metrekare kapalı alanımız var. Arkadaşlarımızla birlikte çok titizlikle çalışıp, Türkiye'deki en güzel örneklerini inceleyip bu eser için yola çıktık. Şehrimizin tam kalbinde, yürüyüş mesafesinde öğrencilerimizin, araştırmacılarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri bu güzel eserimizin yapımı ve iç tefrişatı toplam 40 milyon liraya mal olmuştur" dedi.

"30 yıllık siyasi hayatım boyunca hiçbir zaman görev arsızı olmadım"

Biz kimseye tepeden bakmadık, gönüller kırmadan hizmet etmeye çalıştık, milletimin emanetine sahip çıktık diyerek konuşmasına devam eden Başkan Çelik şunları söyledi: "Belediyenin kaynaklarını arttırmak için projeler geliştirdik, arsalar ürettik ve sattık. Kaynaklarımızı arttırdık ve israfın önüne geçip emanete sahip çıktık. Biz bu şehirde ayrımcılık yapmadık. Partili-partisiz demedik. Geldik ve gidiyoruz. Bir daha aday değilim ama son güne kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğimden de kimsenin şüphesi olmasın. Biz siyasete makam ve mevkilere ulaşmak için girmedik. Ben siyasete girdiğimde değerli büyüğümüzün (Bülent Arınç) sunucusuydum, şoförüydüm, korumasıydım. O zaman değil iktidar, hiçbir şey görünmüyordu. Çok şey öğrendik başkanımızdan. Bugün de aynı noktadayım. 30 yıllık siyasi hayatım boyunca hiçbir zaman görev arsızı olmadım. Değerli büyüklerimizin kapılarına dayanıp, onları rahatsız edip 'Ben şu olayım, ben bu olayım' demedim. Nasibe yürekten iman ettim. Görev verilirse de bütün gücümle eşimden, ailemden, yakınlarımdan feragat ederek, onları ihmal ederek en iyisini yapabilmek için çalıştım. Bu davanın bir neferi olarak, ömrümün sonuna kadar sizlerle olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu ise, "Bu memleketin evlatları her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Gerektiğinde kendini en önde siper kılan evlatlarıyla, kahraman ecdadıyla bu ruha sahip millete hizmet etmek herkese nasip olmaz. Rabbime bize bu milletle yol yürüme noktasında nasibdar kıldığı için şükrediyoruz" dedi.

"Hizmetlerin altın kolyesi"

Yapılan hizmetin çok önemli olduğunu kaydeden 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç şunları söyledi: "Çok mutluyum, sevinçliyim. En hayırlı hizmetlerden birisi daha yapıldı. Sayın Başkanımızın ikinci dönem hizmetlerine bir altın kolye takmak gerekseydi bir kütüphane, bir konferans merkezi ve özellikle gençlerimize yönelik hayırlı bir merkezdi. Bunu da en güzel şekilde yaptığını görüyorum. Önemli olan iş yapmaktır. Konuşmak başkalarının işi. Sürekli konuşan insanlardan da kaçının. Önemli olan o konuştuklarını fiilen icra ettirebilmek ve o yönde gayret sarf edip çalışmaktır."

"Darısı bugünkü hakimler ve savcıların başına"

Bir hukukçu olarak merkezin yapıldığı yerin kendisinde önemli bir yeri olduğunu kaydeden Arınç, Adliye lojmanlarının olduğu bölgede yaşadıkları hatıraları anlatarak, "Ne ağır ceza hakimleri gördük biz. O zamanlar cübbelerin hepsi siyahtı, bu yeşil kırmızı sonradan çıktı. Siyah cübbesini giyer siyah gözlüklerin takar yüzlerine bile bakmadan duruşmaları öyle yönetirdi. Neden böyle yapıyorsun reis bey dediğimde, 'Kime nasıl baktığımı kimse görmesin de etkilenmesin' derdi. Kararlarından herkesin emin olduğu hakimlerdi. Darısı bugünkü hakimlerin savcıların başına" diye konuştu.

"Gençlerden tek bir beklentimiz var"

Programın son konuşmasını gerçekleştiren Manisa Valisi Enver Ünlü ise şunları söyledi: "Gerek büyükşehir belediyemiz gerekse ilçe belediyelerimiz her yaştan vatandaşlara en güzel hizmeti götürebilmek için vizyon projelere imza atmaya devam ediyorlar. Bu sayede Manisa daha güzelleşmeye, gelişmeye ve medeniyet şehirleri arasındaki haklı yerini alma yolculuğuna devam ediyor. Bu çalışmalar bu merkezler önümüzdeki günlerde aratarak devam edecektir buna şehrin valisi olarak yürekten inanıyorum. Bizler böyle çalışırken, gençlerden de tek beklentimiz, bu cennet vatanımızın ve kadim medeniyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarmalarıdır."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi gezildi.