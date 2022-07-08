Şehzadeler Belediyesi temmuz meclisi yapıldı

Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, dün Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. 12 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis sonrasında Başkan Çelik, meclis üyeleri ile bayramlaştı.

Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı dün yapıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Mecliste, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik bir önceki ayda belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak, bayramın rahat ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tedbirlerimizi aldık. İlçemizde Canlı Hayvan Borsası yanındaki Et Entegre Tesisleri, Alaybey Pazarı, Perşembe Pazarı, Nurlupınar Pazarı ile vatandaşlarımızın uygun olan bağ ve bahçe gibi yerleri kurban kesim alanları olarak belirlendi. Ayrıca bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince de kesim yerlerinde çevre ve halk sağlığını düşünerek, temizlik ve denetim birimlerimizden yeterli sayıda görevlendirme yapıyoruz. Halkımıza şimdiden rahat ve huzurlu bir ortamda aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram diliyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Çelik, hayata geçirilen Şehzadeler Aşevinin ağustos ayı içerisinde hizmete başlayacağını söyledi.

Kırançiftlik mevkiinde kurulan güneş enerji santrali çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaşan Başkan Çelik, "Kırançiftlik mevkindeki güneş enerji santralimizin yapım çalışmaları tamamlandı. Santrali devreye alma çalışmalarımız devam ediyor. Devreye aldığımızda, 1 megawatlık santralimizde üreteceğimiz enerji ile Şehzadeler Belediyesi olarak ayda 450 bin TL kar edeceğiz" diye konuştu.

Manisa Fatih Parkındaki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait binanın alt katını kreş ve gençlik merkezi olarak kullanılacağını söyleyen Başkan Çelik, "Fatih Parkı'nda Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup bize tahsis edilen binanın alt katını, kreş ve gençlik merkezi olarak kullanmak için tadilata başladık. Yavrularımız için hizmet verecek güzel bir tesisi ilçemize kazandıracağız" dedi.

Üreticilere yem desteği sağlanması amacıyla harekete geçtiklerini söyleyen Başkan Çelik, "Sancaklıbozköy Mahallemizde Kiraz Pazarı'nın arka kısmında yıllardır atıl durumda bulunan, vatandaşların uzun yıllar moloz ve atıklarını döktüğü 50 dönümlük alanı yaptığımız temizlik çalışması ile tarıma kazandırdık. 50 dönümlük alanda üretilecek 250 ton slajlık mısırı üreticilere ücretsiz olarak dağıtarak, hayvan üreticilerine destek olacağız. Önümüzdeki yıl da 250 dönümlük kendi arazimizde yonca üretimi yaparak, çiftçilerimize dağıtacağız" diye konuştu.

Şehzadeler Belediyesi olarak geleneksel el sanatları kurslarında üretilen ürünlerin internet üzerinden satışının yapılması amacıyla online alışveriş sitesi kurduklarını söyleyen Başkan Çelik, "Tarihi Kurşunlu Han'daki geleneksel el sanatları kurslarında üretilen ürünler başta olmak üzere, Manisa ve Şehzadelerdeki el sanatları ürünleri ile yöresel marka ve ürünlerin satılabileceği sehzadelerden.com adlı bir online alışveriş sitesi kurduk. Belediye şirketimiz tarafından kurulan online alışveriş sitemiz ile amacımız ilçemizdeki üretim ve ticareti desteklemek. Kültürel ve sanatsal ürün üreten sanatkarlarımız ürünlerini Türkiye ve dünyaya kolayca bu site üzerinden ulaştırabilecekler. Online alışveriş sitemizden, kooperatifler, dernekler, anonim ve şahıs şirketleri ile esnaf muafiyet belgesi olan evinde üretim yapan vatandaşlarımız yararlanabilecekler" dedi.

Yaz konserlerinin devam edeceğini belirten Başkan Çelik, "Yaz konserleri ve kültür sanat etkinlikleri dahilinde, Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro, Mehter Konseri, Ses Ver Sus Acepella Grubu'nun konserleri, Muhteşem Abi ve Çilli adlı kukla gösterisine ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar etkinliklerde keyifli saatler yaşadılar. Konserler, sinema gösterimleri gibi ücretsiz etkinliklerimiz, yaz sonuna kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Çelik'in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 12 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile karara bağlanırken bir sonraki meclis toplantısının 1 Ağustos'ta yapılması kararlaştırıldı. Meclis toplantısının ardından Başkan Çelik ve meclis üyeleri bayramlaştı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel