Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma

Mersin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlikte bayramlaşma töreni düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bırakıp, dualar ederken, şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan şehitlik ziyaretti, İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından okunan duanın ardından Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dualar ettiler. Pehlivan ve protokol üyeleri, duygu dolu onların yaşayan şehitlerin ailelerini de teselli etmeye çalışırken, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Vali Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dualar ettiklerini, şehit aileleriyle bayramlaştıklarını söyledi. Pehlivan, "Ramazan ayı boyunca yaşadığımız huzur, birlik ve muhabbet ikliminin ardından bayrama kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar, yardımlaşma, dayanışma birlik ve beraberlik duygularının üst seviyeye çıktığı müstesna zamanlardır. Bayramlar, kırgınlıkların, dargınlıkların bir kenara bırakılarak milli, manevi değerler paydasında birleşme bilincinin pekiştirilmesi açısından da bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. 6 Şubatta yaşanan depremin ardından devletimiz ve milletimiz bütün imkanlarını seferber etti. 81 vilayetimizde olduğu gibi Mersin İlimiz de bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirdi, getiriyor. Mersinli hemşerilerimize müteşekkiriz. Bayram günlerinde de depremzede vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

Bayram dolayısıyla Mersin'de tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Pehlivan, "Ramazan Bayramı süresince ekiplerimiz, gece gündüz demeden, vatandaşlarımızın herhangi bir can ve mal kaybına uğramamaları için çalışacaklar, vatandaş olarak hepimize düşen de kurallara uymaktır. Lütfen kurallara uyalım, bayram sevincini üzüntüye dönüştürmeyelim. Bu duygularla devletimiz ve milletimizin birliği, bütünlüğü, bekası için can veren şehitlerimizin aileleri başta olmak üzere, kıymetli gazilerimiz ve aileleri ile Mersinli saygıdeğer hemşerilerimizin ve necip milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, huzur, sağlık, hayır ve iyiliklere vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkana Vahap Seçer ise şehit aileleri ile bir araya geldiklerini belirterek, "Şehitlerimizin ruhuna dualar okuduk. Şehit ailelerimiz burada. Onlarla bayramlaştık hasbihal ettik, şehitlerimizi yad ettik. Her birine şükranlarımız sonsuz. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar. Bu ülke uğruna canlarına feda ettiler" diye konuştu.

"Toplu taşıma araçlarımız ücretsiz hizmet verecek"

Kentte tüm birimlerin bayramla ilgili hazırlıklarını tamamladığını kaydeden Seçer, "Bayramlarda birinci derece önem arz eden mekanların başında mezarlıklar ve ibadet yerleri geliyor. Buraların bakımları, temizlikleri birimlerimiz tarafından yapılarak, bayrama hazır hale getirildi. Mezarlıklara ulaşım konusunda da toplu taşıma araçlarımızla servisler oluşturuldu. Diğer taraftan bayram dolayısıyla ev, akraba ziyaretleri olacak, insanlar annelerini babalarını ziyaret edecekler. Bu sebeple de bayram boyunca toplu taşıma araçlarımız de ücretsiz hizmet verecek. Bayramın huzurlu geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kentteki depremzedeler için hizmetlerin sürdürüldüğünü de söyleyen Seçer, "Belediyemizin bünyesinde de 2 bin 500 civarında misafirimiz hala geçici barınma merkezlerimizde misafir ediliyorlar. Onların tabi ki ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun dışında evlerde yakın akrabaları yanında kalan yurttaşlarımız da var. Onların günlük ihtiyaçlarına katkı sunmak için de belediyemiz çaba gösteriyor. Sağladığımız yeme, içme, gıda imkanlarından diğer temel ihtiyaçlarına kadar birçok konuda kendilerine katkı sunmaya çalışıyoruz ve bu katkılarımız bayram süresince de devam edecek" dedi.

Bayram süresi boyunca belediyenin tüm birimlerinin teyakkuzda olacağını ifade eden Seçer, "Özellikle acil müdahale gereken hallerde hazır olması gereken zabıta, itfaiye gibi birimlerimiz başta olmak üzere çevre koruma birimimizden yol asfalt birimimize kadar birçok birimimiz olası ihtiyaçlar durumunda ivedi olarak müdahale etmeleri için hazır bulunacak. MESKİ de aynı doğrultuda birimlerini sürekli hazır halde tutarak bayram boyunca vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlayacaklar. Belediye olarak bağlı birimlerimiz, kuruluşlarımız herkes bu bilinçle görevlerinin başında olacak" diye konuştu.

Seçer, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, güzel ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini temenni etti. - MERSİN