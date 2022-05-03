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Şehitlikte buruk bayram

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehitlikte buruk bayram

Samsun'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlıklar ve şehitliklerde yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar dualar okudu.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlıklar ve şehitliklerde yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar dualar okudu.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Samsun'da yüzlerce kişi mezarlık ve şehitliklerde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. İlkadım ilçesinde bulunan Asri Mezarlık'ta da yoğunluk yaşandı.

Sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelmeye başlayan vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Mezarları temizleyen aileler, çiçek de bıraktı. Şehit yakınları da Asri Mezarlık'taki şehitlikte evlatlarına koştu. Her bayram şehit evlatlarının mezarlarını ziyaret ettiklerini belirten şehit yakınları, bayramların onlar için buruk geçtiğini belirtti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Asri Mezarlık, Bayram, Samsun, Yerel, Haberler

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