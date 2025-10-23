Haberler

Şehitlik Ortaokulu'nda "Bir Okul, Bin Umut Gazze" yardım sergisi büyük ilgi gördü

Güncelleme:
Ankara'nın Mamak ilçesinde Şehitlik Ortaokulu'nda "Bir Okul, Bin Umut Gazze" sloganıyla yardım etkinliği gerçekleştirildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Şehitlik Ortaokulu'nda "Bir Okul, Bin Umut Gazze" sloganıyla yardım etkinliği gerçekleştirildi.

Şehitlik Ortaokulu'nda Müdür Abdulhadi Kahya koordinesinde düzenlenen yardım sergisinde birbirinden lezzetli yiyecekler ve renkli etkinlikler yer aldı. Etkinliğe mahalle muhtarlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serkan Topbaş ve Hayrettin Yılmaz da katılarak destek verdi. Sergi boyunca öğrenciler, öğretmenler ve veliler hem Gazze'deki mazlumlara destek olmak hem de öğrencilerde merhamet ve paylaşma duygularını geliştirmek, veliler arasında birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla el birliğiyle çalıştı. Dayanışma ruhunu yansıtan serginin geliri Gazze'ye yardım amacıyla açılan hesaba aktarıldı.

Şehitlik Ortaokulu Müdürü Abdulhadi Kahya, "Bu anlamlı günde el birliğiyle güzel bir dayanışma örneği sergiledik. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
