Şehitlerini Anıyor programında Kurtuluş Savaşı Şehidi Çavuş Mehmet oğlu Abdullah anıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Şehitlerini Anıyor etkinliği çerçevesinde Kurtuluş Savaşı Şehidi Çavuş Mehmet oğlu Abdullah anıldı.

MSB tarafından, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen Şehitlerini Anıyor etkinliği çerçevesinde, Kurtuluş Savaşı Şehidi Çavuş Mehmet oğlu Abdullah anıldı. MSB şehidin anıldığı programı sosyal medya hesabı üzerinden şu notla paylaştı: "Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. Vatan sizlere minnettar." - ANKARA