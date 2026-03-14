Şehitler ve vakıf bağışçıları için mevlid programı düzenlendi

Şehitler ve vakıf bağışçıları için mevlid programı düzenlendi
Adıyaman Valisi Osman Varol, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından aziz şehitler ile ebediyete irtihal eden vakıf bağışçıları ve vakıf çalışanları için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından aziz şehitler ile ebediyete irtihal eden vakıf bağışçıları ve vakıf çalışanları için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Adıyaman'daki Meydan Camii'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler ile vakfa yaptıkları bağışlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne katkı sunan hayırsever bağışçılar ve vakıf çalışanları için dualar edildi.

Programa Vali Varol'un yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, il protokol üyeleri ve vakıf yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin önemine vurgu yapılırken, şehitlerin hatırasının her zaman yaşatılacağı ifade edildi.

Mevlid-i Şerif programında okunan ilahiler ve yapılan dualarla şehitler rahmetle anılırken, vakfa destek sağlayan bağışçılar da hayırla yad edildi. Katılımcılar program boyunca edilen dualara hep birlikte eşlik etti. Okunan Mevlid-i Şerifin ardından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Yasak aşk ifşa oldu! Bir "hepinize yeterim" vakası daha
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü

8 çocuk annesi kadın tutuklanınca olay çıkardı
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Otomobilinde ölü bulundu! Araç içindeki düzenek ekipleri şaşırttı
Sokakta yürürken tabanca ile başından vuruldu

Gece yarısı sokakta yürürken başından vurdular
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti