Şahinbey'de Çanakkale zaferi etkinliklerle anıldı

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı etkinlikleri kapsamında spor etkinlikleri düzenledi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen 'Zafer Haftası' etkinlikleri kapsamında Şahinbey Belediyesi Atıcılık, Ayak Tenisi, Masa Tenisi, E- Spor, Dart ve Okçuluk turnuvaları düzenledi. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi, Akkent Spor Köyü ve Yeşilvadi Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere 677 sporcu katıldı.

"Şehitlerimize minnettarız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü Şahinbey Belediyesi olarak çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirterek "Öncelikle Şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Spor, öğrencilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin hem zihinsel gelişimine hem de fiziksel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Çanakkale Zaferinin 107'nci yıl dönümünde tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Şahinbey Belediyesi olarak Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi, Akkent Spor Köyü ve Yeşilvadi Spor Merkezi'nde Atıcılık, Ayak Tenisi, Masa Tenisi, E-Spor, Dart ve Okçuluk turnuvaları düzenledik ve 677 sporcu katılım gösterdi. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Böylesi güzel bir o kadar da anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı, milleti ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, düzenlenen etkinliklere katılan tüm sporcuları kutluyorum" dedi