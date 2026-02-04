Haberler

Şehitler Parkı'na İlhan Ongan'ın adının yazılması talebi

Bilecik'te Hasan Sedat Okumuş adlı duyarlı bir vatandaş Şehitler Parkı'nda bulunan anıta Şehit İlhan Ongan'ın adının yazılmasını talep etti.

Bilecik'te Hasan Sedat Okumuş adlı duyarlı bir vatandaş Şehitler Parkı'nda bulunan anıta Şehit İlhan Ongan'ın adının yazılmasını talep etti.

11 Kasın günü Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan C130 tipi askeri nakliye uçağı, Gürcistan ile Azerbaycan sınır hattında kaza yaparken, Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan da şehit oldu. 14 Kasım günü Bilecikli şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlamıştı.

Bilecik yaşayan Hasan Sedat Okumuş adlı duyarlı bir vatandaş, merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan Şehitler Parkı'nda bulunan 'Şehitlerimiz' adlı anıta İlhan Ongan'ın adının yazılmasını talep etti. Anıtta daha önceden şehit olan Ayhan Ünver ve Mesut Bilir'in adları ve biyografileri yer alırken, Okumuş, 2015 yılında görevdeyken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden İnfaz Koruma Memuru İsmail Arı'nın da bu anıta isminin yazılmasını istedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
