Şehitler için mevlit

Samsun'da şehitler için düzenlenen mevlit programında imam hatip öğrencileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, şehitlerin ruhuna hediye edildi.

Samsun'da şehitler için düzenlenen mevlit programında imam hatip öğrencileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, şehitlerin ruhuna hediye edildi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Samsun Valiliği koordinesinde İl Müftülüğü ve İl Milli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Büyük Cami'de cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Şehitler için düzenlenen programda imam hatip okulları öğrencileri tarafından okunan hatimlerin duası yapıldı, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cemaatin de yoğun ilgi gösterdiği mevlit programında eller semaya şehitler için kalktı. - SAMSUN