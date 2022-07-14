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Şehitler için eller semaya açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehitler için eller semaya açıldı

Düzce Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için akşam yemeği verildi.

Düzce Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için akşam yemeği verildi. Programın sonunda şehitler için dua edildi.

Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Cevdet Atay ile eşi Elçin Atay, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Vali Atay, masaları gezerek davetliler ile ilgilendi, çocuklara hediyeler verdi.

Program, İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya'nın şehitler için okuduğu dua ile sona erdi. - DÜZCE

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