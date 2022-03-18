Şehitler için dualar edildi
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Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü kapsamında Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinda Kuran-I Kerim programı düzenlendi.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü kapsamında Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinda Kuran-I Kerim programı düzenlendi.
Programa Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Albay Cezmi Yayınkılınç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Veli Köktürk, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Coşkun ve şehit aileleri katıldı. Ardından Vali Mustafa Tutulmaz şehit ailesine çiçek takdim etti.
Program Kuran-I Kerim okunmasının ardından dualar edilerek sona erdi. - ZONGULDAK