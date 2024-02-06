Şehitler için dua ettiler

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret ederek şehitler için dua etti.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, ziyaretlerine devam ediyor. Müftü İmamoğlu, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'yı ziyaret etti. Şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı ziyaretin sonunda şehitler için dua edildi. Kumartaşlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'na teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR