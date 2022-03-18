Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni - Haberler

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Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kırklareli Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Şehitlikte gerçekleşen anma programında Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince anıta çelenk konuldu. Dernek Başkanı Yakup Yürükçü'nün konuşmasının ardından Vali Osman Bilgin, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Şehit mezarlarına çiçek bırakan Vali Osman Bilgin ve beraberindekiler, daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde öğrenciler tarafından düzenlenen gösterileri izledi. - KIRKLARELİ

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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