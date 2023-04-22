Şehitler bayramda unutulmadı, kabirlerine karanfil bırakıldı

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Baysal, Ramazan Bayramı'nda şehit kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı dualar etti.

BİŞHAK Dderneği, Ramazan Bayramı'nda şehitleri unutmadı. Bingöl-Elazığ Karayolu üzerinde bulunan şehir mezarlığındaki şehitlerin kabirlerini ziyaret eden BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, karanfil bırakıp dualar etti.

Şehitleri hiçbir bayram unutmadıklarını belirten Baysal, yüreklerinin hüzünlü olduğunu aktardı.

Baysal, "Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yüzyıldır verdiğimiz savaşlarda çok şehit verdik. 40 yıldır da terör belasından dolayı şehitlerimiz oldu. Ramazan Bayramı'nda şehitlerimizin kabirleri başında onları yad ediyoruz. Yüreğimiz hüzünlü. Asla ve asla şehitlerimizi unutmayacağız. Bu bayram gibi bundan sonraki bayramlarda da devamlı şehitlerimizin kabirlerinde olacağız. Şehitlerimizi vatan, devlet, bayrak için verdik. Bizler de vatanımız için şehit olmaya hazırız. Vatanımızı şer odaklarına yedirmeyeceğiz. Bayrağımız şehit kanlarıyla çizildiği için şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Şehit ve gazilerimizin bayramını kutluyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi. - BİNGÖL