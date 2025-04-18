Şehitler Bayburt'ta dualarla anıldı
14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla vatan uğruna canını vermiş şehitler, öğrenciler tarafından Bayburt'ta dualarla anıldı.
14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla vatan uğruna canını vermiş şehitler, öğrenciler tarafından Bayburt'ta dualarla anıldı.
Şehit Recep Eşiyok İlkokulunda öğrenim gören 7-10 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Şehit Osman Tepesindeki şehitliği ziyaret etti. Ziyarette, öğrenciler kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel