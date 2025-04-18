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Şehitler Bayburt'ta dualarla anıldı

Şehitler Bayburt'ta dualarla anıldı
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14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla vatan uğruna canını vermiş şehitler, öğrenciler tarafından Bayburt'ta dualarla anıldı.

14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla vatan uğruna canını vermiş şehitler, öğrenciler tarafından Bayburt'ta dualarla anıldı.

Şehit Recep Eşiyok İlkokulunda öğrenim gören 7-10 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Şehit Osman Tepesindeki şehitliği ziyaret etti. Ziyarette, öğrenciler kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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