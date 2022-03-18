Şehitler anısına helva dağıtıldı

ÇANAKKALE (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Cami'nde Cuma Namazı sonrası Çanakkale Şehitleri anısına helva dağıtıldı.

Şanlı zaferin 107. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler yer aldı.

Rektör Turgut, millet olarak varlığımızı devam ettirebiliyorsak, bunu vatan için canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimize borçlu olduğumuzu ifade ederek, "Bizlere düşen ecdadımızdan emanet aldığımız bu toprakları canımızdan aziz bilerek bu vatan için şehit düşen yüz binlerce kahramanımızı yüreğimizde saygıyla yaşatmak ve bizden sonraki nesillere bu güzel toprakları sonsuza kadar barış ve huzur içinde dünyanın en çağdaş ve en gelişmiş ülkesi yapmaktır. Bu bizim 'Çanakkale Geçilmez' dedirten ecdadımıza olan en büyük borcumuzdur" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel