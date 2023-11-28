Şehitkamil Sanat Merkezi, 210 bin 742 kişiyi ağırladı

Gaziantep'in kültür, sanat ve eğitim hayatına önemli katkılar sunan Şehitkamil Belediyesi, 2018 yılında açmış olduğu Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) 210 bin 742 kişiyi konuk etti.

Gaziantep'in kültür, sanat ve eğitim hayatına önemli katkılar sunan Şehitkamil Belediyesi, 2018 yılında açmış olduğu Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) 210 bin 742 kişiyi konuk etti.

İçerisinde; keman, gitar, bağlama, piyano, tambur, solfej, BİLSEM, konservatuar hazırlık, temel resim, karakalem, yağlı boya ve ebru sanatından oluşan toplam 12 kursu, sanat galerisi, 600 kişilik salonu ve 1 adet kütüphanesi bulunan Şehitkamil Sanat Merkezi'nde, 5 yılda 210 bin 742 vatandaşa sanatsal ve kültürel ve eğitim hizmetleri sunuldu.

İnsanların sanatsal ve kültürel etkinliklerine katkıda bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2016 yılında açılan ulusal mimari fikir yarışmasında, Orkun Özüer, Kerem Çınar ve Görkem Rabia Kanat tarafından tasarlanan ve 1. ödül alarak elde edilen Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) 2018 yılında tamamlandı.

İçerisinde; keman, gitar, bağlama, piyano, tambur, solfej, bilsem, konservatuar hazırlık, temel resim, karakalem, yağlı boya ve ebru sanatı kursları ve sanat galerisiyle vatandaşlara sanatsal ve kültürel etkinlikler sunuyor. Bunun yanında 600 kişilik salonuyla her türlü konser, toplantı ve tiyatro gösterilerine de ev sahipliği yaparken, 1 adet kütüphanesiyle de öğrencilere katkı sunarak vatandaşların takdirini topluyor.

Son 5 yıl içerisinde, Şehitkamil Sanat Merkezi içerisinde bulunan keman, gitar, bağlama, piyano, tambur, solfej, BİLSEM, konservatuar hazırlık, temel resim, karakalem, yağlı boya ve ebru sanatı gibi toplam 12 kurstan, 21 bin 37 kursiyere eğitim verildi. Kütüphaneden ise 25 bin 555 kişi yararlandı. Bunun yanında, Sanat Galerisi'nde son 5 yılda açılan sergileri ise 105 bin 287 kişi ziyaret etti. Ayrıca, 600 kişilik salonda düzenlenen konserlere ise 55 bin 961 kişi katılım sağladı.

Gaziantep'in Kültür, sanat ve eğitim hayatına önem veriyoruz

Gaziantep'in kültür, sanat ve eğitim hayatına verdikleri önemin altını çizen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkin insanlarımızın da sanatsal kültürel eğitim ve faaliyetlerini arttırmak çalışıyoruz. Burada her yaş grubundan insanlarımız için keman, gitar, bağlama, piyano, tambur, solfej, bilsem, konservatuar hazırlık, temel resim, karakalem, yağlı boya ve ebru sanatı kurslarıyla sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. Son 5 yıl içerisinde 12 kursumuzdan 21 bin 37 öğrencimiz faydalanırken, 105 bin 287 vatandaşımız, Sanat Galerisi'nde açılan çeşitli sergileri gezme imkanı buldu. Açıldığı günden bugüne kadar konser, tiyatro ve toplantı gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan 600 kişilik salonda düzenlenen etkinliklere ise 55 bin 961 kişi katılım sağladı. Bunun yanında Şehitkamil Sanat Merkezimizde açmış olduğumuz kütüphanesine ise 5 yılda 25 bin 555 öğrencilerimizin eğitim hayatına destek sunduk. Son 5 yıl içerisinde Şehitkamil Sanat Merkezimizde, toplamda 210 bin 742 kişiyi ağırladık. Şehitkamil Belediyesi olarak, Gaziantep'in kültür, sanat ve eğitim hayatına önem vermeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda, milletimizin imkanlarını yeniden milletimize sunuyoruz. Amacımız, hemşerilerimizin kültürel ve sanatsal etkinliklerini artırmak, hayat standartlarını yükseltmek, şehrimizi yaşanabilir kentler sıralamasında en üst seviyeye taşımak" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP