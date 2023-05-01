Şehitkamil Kuzeyşehir Ünite Merkezi'nin açılışı yapıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kuzeyşehir Ünite Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gaziantep'te, yeni yerleşim bölgesi olarak dikkat çeken Kuzeyşehir bölgesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve içerisinde pazar yeri, kütüphane, çocuk kütüphanesi, kadın-erkek taziye evi, kurs merkezi, dükkanlar ve açık otopark bulunan Kuzeyşehir Ünite Merkezi, hizmete düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kuzeyşehir Ünite Merkezi hakkında bilgi verdi

Açılışı yapılan Kuzeyşehir Ünite Merkezi hakkında bilgi veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bu tesis 4 bin 600 metrekare alan üzerine oturtulmuş, iki kattan oluşan toplam 5 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip. Bu bölgede nüfus yoğunluğuyla beraber yeni ticaret alanlarına ihtiyaç duyulmuştu. Burada yapılan planlama ile 80 pazarcının hizmet verebileceği Pazar yerimiz var, üst katta kadın-erkek taziye evi var, yine vatandaşların ihtiyacını görebilecek 11 ticari ünitemiz var, gençlerimiz ve çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak için 400 kişilik normal kütüphane ile 50 kişilik çocuk kütüphanesi var. Ayrıca hanım kardeşlerimiz için de bir de kurs merkezi oluşturduk. Vatandaşlarımızın daha rahat yaşayabileceği mekanları elde edebilmek adına bu gibi faaliyetlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

"Hizmetin en güzeli yapılıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise tamamlanan ünite merkezinin örnek bir hizmet olduğunu belirterek, "Rıdvan başkanımız hizmetin en güzelini yapar. Burada eser ortada. Bu hizmet için Rıdvan başkan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın talebi ve ihtiyacı karşılandı"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Rıdvan başkan ve ekibine teşekkür etmek gerekiyor. Kuzeyşehir hızla gelişiyor ve gelişirken de ihtiyaçlar değişiyor. Bu gördüğümüz sosyal tesisler ve dükkanlar da vatandaşlarımızın talebi ve ihtiyacı olan önemli tesislerdi. Hem büyükşehir belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz bu anlamda üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyor" şeklinde konuştu.

"Çok güzel bir eser ortaya konmuş"

AK Gaziantep Milletvekili adayı ve eski adalet bakanı Abdulhamit Gül de, "Bugün burada vatandaşlarımızın ihtiyacı ve talebi olan, içerisinde pazar yeri, kütüphane, çocuk kütüphanesi, kadın-erkek taziye evi, kurs merkezi, dükkanlar ve açık otopark bulunan Kuzeyşehir Ünite Merkezi gibi çok güzel bir eser ortaya konmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu merkez vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuzeyşehir Ünite Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Gaziantep Milletvekili adayı ve eski adalet bakanı Abdulhamit Gül ile diğer protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. - GAZİANTEP