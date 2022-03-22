Şehitkamil'den çölyak hastalarına destek - Haberler

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Şehitkamil'den çölyak hastalarına destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehitkamil'den çölyak hastalarına destek

Şehitkamil Belediyesi, her 3 ayda bir çölyak hastalarına yapmış olduğu glutensiz un dağıtımını, Mart ayında da gerçekleştirdi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, her 3 ayda bir çölyak hastalarına yapmış olduğu glutensiz un dağıtımını, Mart ayında da gerçekleştirdi. 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paket glutensiz makarna dağıtımı, 708 çölyak hastasına yapıldı.

Çölyak hastaları için her 3 ayda bir glutensiz un dağıtımı yapan Şehitkamil Belediyesi, Mart ayı içerisinde de tespit edilen 708 çölyak hastasına 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paketten oluşan glutensiz makarna dağıtımı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası'na gelen aileler, sırasıyla paketlerini aldılar.

"Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum"

Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu hizmetten memnun kaldıklarını söyleyen Mehmet Günçe, "Kendim çölyak hastasıyım. Glutensiz ürünlerin pahalı olması nedeniyle benim gibi birçok çölyak hastası glütensiz ürünleri almakta zorluk çekiyor. Sağ olsun bu konuda Şehitkamil Belediyemiz her üç ayda bir bizlere glutensiz un ve glütensiz makarna yardımında bulunuyor. Bugün de Şehitkamil Belediyemizin Gıda Bankası'na gelerek un ve makarnamızı aldık. Ben bu konuda, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil'den çölyak hastalarına destek

Şehitkamil'den çölyak hastalarına destek

Şehitkamil'den çölyak hastalarına destek

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şehitkamil, Mart, Yerel, Haberler

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